الأهلي يواجه النجوم السبت استعدادًا لفاركو

يخوض الأهلي مباراة ودية ضد فريق النجوم أحد أندية دوري القسم الثاني يوم السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لاستئناف مشواره بالدوري الممتاز بمواجهة فاركو يوم 14 يونيو الجاري.

وخاض الأهلي حتى الآن 15 مباراة في الدوري ، بفارق 7 مباريات عن بيراميدز المتصدر.

وودع النجوم مؤخرًا منافسات بطولة الكأس على يد إنبي بنتيجة 0-1.



على صعيد آخر ، ومع دقات العاشرة من مساء غد الخميس ، يلتقي المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو ، لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون.

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى التي يشارك بها المنتخب الخميس المقبل كما يلي :

1 - منتخب مصر 6 نقاط

2- منتخب بوركينا فاسو 4 نقاط

3- منتخب غينيا بيساو 4 نقاط

4- منتخب سيراليون 1 نقطة

5- منتخب إثيوبيا 1 نقطة

6- منتخب جيبوتي بدون نقاط.



وأجرى الاتحاد الدولي للعبة تعديلاً على التصفيات بعد زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بدلاً من 32 ، لتضمن أفريقيا 9 مقاعد في المونديال إلى جانب إمكانية تأهل منتخب آخر بنظام الملحق.