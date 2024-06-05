فوز هبة عباس في الجامعة الألمانية بالقاهرة بجائزة الدولة التشجيعية عام 2024

أعربت الجامعة الألمانية بالقاهرة عن فخرها بفوز الدكتورة هبة عباس، إحدى كوادرها الشابة من أعضاء هيئة التدريس بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2024.

والفائزة بالجائزة هي الدكتورة هبة عباس علي الأستاذ المساعد بقسم التمويل بكلية تكنولوجيا الإدارة في الجامعة الألمانية بالقاهرة عن بحثها المنشور في فئة علوم الإدارة بعنوان " سياسة توزيع أرباح الشركات خلال فترة انتشار فيروس كورونا (COVID-19) من دول مجموعة الـ 12

Corporate Dividend Policy in Time of COVID-19 Evidence from the G-12 countries””

الدكتورة هبة عباس في سطور

تتمتع الدكتورة هبة عباس علي بخبرة أكاديمية متميزة تمتد لأكثر من 10 سنوات ، فقد حصلت على درجتي الماجستير و الدكتوراه في مجال الاستثمار و التمويل من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة ، وقامت بنشر العديد من الأوراق البحثية في المجلات المحكمة دولياً وعالمياً منها المجلة الدولية للتمويل والاقتصاد ، مجلة المراجعة الإدارية ، مجلة التمويل السلوكي ، المراجعة الدولية للاقتصاد والمالية ، وترتكز اهتمامتها البحثية على مجالات التمويل السلوكي – التنمية المستدامة - المسئولية الاجتماعية للشركات – سياسات الشركات وأثرها على سعر الأسهم – تسعير الأصول المالية.

وتضاف هذه الجائزة التي فازت بها ضمن نظيرتها التي حصلت عليها من قبل، فقد حصدت العديد من الجوائز الدولية وشهادات تقدير نظير أبحاثها المنشورة مع مؤسسة إميرالد للنشر ومؤسسة وايلى للنشر- إلى جانب مشاركتها في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية وورش العمل على مدار السنوات السابقة.

وفى السياق نفسه، حظيت الدكتورة هبة عباس بتكريم من جانب السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري في مؤتمر سيملس شمال أفريقيا عام 2023 تقديرًا لدورها الهام في نجاح مبادرة FinYology التي أطلقها البنك المركزي عام 2020 وجهودها في نشر الوعي وتنمية الابتكار في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية بين الشباب المشاركين في المبادرة التي تدرب فيها ما يقرب من 7000 طالب جامعي بالتعاون مع 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 بنكًا من البنوك العاملة في مصر، وذلك على مدار الثلاثة أعوام الماضية ، هذا بجانب تكريمها عام 2018 بمنتدي مصر الاقتصادي الذي منحها جائزة التميز والإبداع في مجال الاقتصاد والأعمال لدورها في تنمية الوعي المالي بين طلاب الجامعة، حيث تُخصص تلك الجائزة لتكريم الشخصيات المؤثرة في عالم الاقتصاد المالي وسوق المال والبنوك والشركات الكبرى المتخصصة في مجال المال والاعمال.

تعد جوائز الدولة التشجيعية أحد الجوائز الهامة التي تمنحها وزارة الثقافة المصرية ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة لأفضل الأبحاث والأعمال للباحثين والمبدعين المتميزين فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية تكريما لهم وتشجيعاً للإنتاج الفكرى.

ويشترط تقديم هذه الجائزة للأعمال ذو القيمة العلمية المتميزة التي تظهر فيها دقة البحث وأصالته وتضيف للعلم شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.