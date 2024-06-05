الأربعاء 05 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الجيش اللبناني: توقيف مطلق النار على السفارة الأمريكية وجار التحقيق في الواقعة

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

 

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، تعرض السفارة الأمريكية في منطقة عوكر ببيروت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية.

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الجيش اللبناني: إطلاق نار على السفارة الأمريكية في بيروت وإصابة المُنفذ

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وقال الجيش اللبناني في بيان، إنه رد على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للعلاج، وجار التحقيق لتحديد ملابسات الحادثة.

 

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت اليوم الأربعاء، بمحاولة مسلحين الاعتداء على السفارة الأمريكية في بيروت وقوات الأمن ترد بإطلاق نار كثيف، مشيرة إلى سقوط عدد من الإصابات جرّاء عملية إطلاق النار.

 

وأغلقت قوات الأمن محيط السفارة الأمريكية بالكامل، واستدعت فرقًا من الدعم لقوات الأمن لتأمين الشوارع المؤدية إلى السفارة.

 

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الجريدة الورقية