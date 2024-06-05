الجيش اللبناني: توقيف مطلق النار على السفارة الأمريكية وجار التحقيق في الواقعة

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، تعرض السفارة الأمريكية في منطقة عوكر ببيروت لإطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إنه رد على مصادر النيران، ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للعلاج، وجار التحقيق لتحديد ملابسات الحادثة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت اليوم الأربعاء، بمحاولة مسلحين الاعتداء على السفارة الأمريكية في بيروت وقوات الأمن ترد بإطلاق نار كثيف، مشيرة إلى سقوط عدد من الإصابات جرّاء عملية إطلاق النار.

وأغلقت قوات الأمن محيط السفارة الأمريكية بالكامل، واستدعت فرقًا من الدعم لقوات الأمن لتأمين الشوارع المؤدية إلى السفارة.