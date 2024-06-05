أسعار العملات مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5-6-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.50 جنيه للشراء، و51.67 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.55 جنيه للشراء، و12.58 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.37 جنيه للشراء.

47.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.50 جنيه للشراء.

51.67 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.46 جنيه للشراء.

60.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.62 جنيه للشراء.

12.65 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.97 جنيه للشراء.

155.0 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.91 جنيه للشراء.

12.92 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.02 جنيه للشراء.

13.01 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار الأمريكي، بعد أن انخفض الليلة الماضية إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والفرنك السويسري منذ منتصف مارس، مع ظهور علامات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، مما عزز مبررات إقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض مبكر لأسعار الفائدة.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات فرص العمل الأميركية في وقت لاحق من اليوم، والتي ستوفر نظرة ثاقبة لحالة سوق العمل وقد تدفع العملة الأميركية للانخفاض.

وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له عند 1.0916 دولار للمرة الأولى منذ 21 مارس في جلسة التداول الآسيوية، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وانخفض 0.2 بالمئة إلى 1.0886 دولار.

وبلغ الجنيه الاسترليني ذروته منذ منتصف مارس أيضا عند 1.2818 دولار لكنه انخفض أيضا في أحدث تعاملات 0.2 بالمئة.

وصعد مؤشر الدولار 0.12 بالمئة إلى 104.16 نقطة بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أبريل الليلة الماضية عند 103.99.

وأظهرت بيانات أمس الاثنين تباطؤا للشهر الثاني على التوالي في نشاط الصناعات التحويلية وانخفاض غير متوقع في الإنفاق على البناء مما تسبب في انخفاض مؤشر الدولار بنحو 0.6 بالمئة.