أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك صباح اليوم

أسعار الدولار .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حسب آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.



ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأخير بتثبيت سعر الفائدة ليكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وأيضًا في ضوء ما يشهده العالم من أحداث راهنة من اضطرابات وصراعات تؤثر في سعر العملة الخضراء.



أسعار الدولار الأمريكي

وترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير الآتي أسعار صرف الدولار اليوم:

سجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.37 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 47.34 جنيه للشراء، و47.44 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.37 جنيه للشراء، و47.47 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 47.37 جنيه للشراء، و47.47 للبيع.

بلغ سعر الدولار فى بنك البركة نحو47.37 جنيه للشراء، و47.47 للبيع