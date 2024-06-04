الأسهم اليابانية: جني الأرباح يدفع المؤشر "نيكاي" للتراجع

انخفض المؤشر نيكاي الياباني فى أسواق الأسهم اليابانية خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، مع جني المتعاملين للأرباح بعد صعوده في الأيام القليلة الماضية، في حين تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات الكبرى، بعد أن اكتشفت وزارة النقل اليابانية مخالفات في طلبات التصديق على نماذج معينة.

الأسهم اليابانية

وتراجع سهم تويوتا موتور فى أسواق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 1.26% وهبط سهم هوندا موتور بما يصل نسبته نحو 2.63%.

وتراجع المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 0.22% ليصل إلى 38837.46 نقطة، بعدما صعد ليلامس 39 ألف نقطة أمس الاثنين. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39% إلى 2787.02 نقطة.

وتلقت الأسهم اليابانية دعما محدودا من وول ستريت، بعد أن ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وناسداك في جلسة متقلبة الليلة الماضية، بينما تراجع المؤشر داو جونز.

وارتفع المؤشر نيكاي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة في 22 مارس/آذار، لكنه تراجع الشهر التالي. ولامس المؤشر القياسي مستوى 39 ألف نقطة في مايو/أيار ومرة ​​أخرى أمس الاثنين، لكنه فشل في الحفاظ على هذا النطاق.

ورغم أن تحرك الدولار مقابل الين يأتي في نطاق محدود إلى حد كبير في الوقت الحالي، يجري تداول الين عند أدنى مستوى له منذ 34 عاما مما عزز التوقعات بقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من هذا العام، ربما بحلول يوليو/تموز.

وصعد المؤشر نيكاي فى أسواق الأسهم اليابانية بنسبة 16% خلال العام حتى الآن، ويتوقع المحللون أن يصل إلى 40750 نقطة في نهاية هذا العام.

وفيما يتعلق بالأسهم، أثر تراجع شركات ذات ثقل على المؤشر العام إذ خسر سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.4% وهبط سهم مجموعة شوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 1%.

تراجع الأسهم الهندية والروبية مع سعي حزب "مودي" للفوز بالأغلبية بالانتخابات

الأسهم الهندية

تراجعت الأسهم الهندية، اليوم، بعد أن أشارت الإحصائيات الأولية إلى أن الحزب الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يواجه صعوبة في تجاوز نقطة الأغلبية في الانتخابات الوطنية التي انتهت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتراجعت الشركات المرتبطة بالأهداف التنموية للحكومة، مع هبوط شركة "أداني -adani"، ومن المتوقع أن يثير فوز تحالف مودي بفارق ضئيل، الشكوك حول قدرة الحكومة الجديدة على المضي قدماً في الإصلاحات الصعبة.

وانخفضت الروبية بأكبرَ قدرٍ خلال 10 أشهر مقابل الدولار، وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 11 نقطة أساس ليتجاوز 7%، وهي أكبر قفزة منذ أكتوبر.