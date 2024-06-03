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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

البورصة تحافظ على مكاسبها الصباحية وتربح 5 مليارات جنيه بمستهل التعاملات

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الاثنين موجة ارتفاعاتها  بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم  5 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.836.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوي 26923 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3% 

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.5%.

 

 

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