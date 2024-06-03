البورصة تحافظ على مكاسبها الصباحية وتربح 5 مليارات جنيه بمستهل التعاملات
واصلت مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الاثنين موجة ارتفاعاتها بصورة جماعية.
ربح رأس المال السوقي للأسهم 5 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.836.2 تريليون جنيه.
ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوي 26923 نقطة.
صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.3%
صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.5%.