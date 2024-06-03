البورصة تتخلى عن مكاسبها الصباحية وتخسر6.1 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تخلت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاثنين عن مكاسبها الصباحية، وانهت التعاملات على تراجع جماعي.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 6.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.802.5 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوي 26832 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى5856 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8502 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 215 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 3.3 مليار جنيه.