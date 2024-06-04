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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

العين الإماراتي يراقب "الهداف" سيمون بانزا

سيمون بانزا لاعب
سيمون بانزا لاعب سبورتنج براجا

وضعت إدارة نادي العين الإماراتي أنظارها على النجم الفرنسي سيمون بانزا لاعب فريق سبورتنج براجا البرتغالي للتعاقد معه ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وذكرت تقارير صحفية اليوم أن صاحب الـ27 عامًا يحظى باهتمام العديد من لأندية من بينها العين الإماراتي الذي يستهدف ضمه بسبب مشاركاته القادمة في كاس القارات ٢٠٢٤ وكاس العالم ٢٠٢٥ و بطولة النخبة الآسيوية

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وأشارت التقارير إلى اهتمام أندية أخرى بخدمات اللاعب أبرزها وست هام الإنجليزي و مارسيليا الفرنسي و روما الإيطالي، بعد الظهور اللافت له بالدوري البرتغالي خلال الفترة الأخيرة.

أرقام بانزا "٢٧ عام" في الدوري البرتغالي :

• ثاني هدافي الدوري البرتغالي ( ٢٨ مباراة - ٢١ هدف)

• ثالث أكثر مساهمة بالدوري ( ٢٥ مساهمة )

• ثاني أعلى معدل تهديفي بالدوري البرتغالي

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