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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

لابا كودجو: العين يسحق لقب آسيا وسعداء بهذا الانجاز الكبير

لابا كودجو
لابا كودجو

أبدى لابا كودجو لاعب فريق العين الإماراتي سعادته بالتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخ " الزعيم "، بعد الفوز على يوكوكاما إف مارينوس الياباني بنهائي البطولة اليوم.

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سفيان رحيمي يحصد جائزتين بعد تتويج العين ببطولة آسيا

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العين الإماراتي يكتسح يوكاهاما ويتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه

وحقق العين فوزًا عريضًا على يوكوهاما الياباني بخماسية مقابل هدف في مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب استاد هزاع بن زايد - بنادي العين ليتوج باللقب بعد خسارته في الذهاب 2-1 باليابان.

وشارك فريق العين الإماراتي في نهائي أبطال أسيا للمرة الرابعة في تاريخه، قد فاز باللقب القاري مرة وحيدة عام 2003، لتكون هذه المرة الثانية ويضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة القادمة وكأس القارات وكأس العالم للأندية 2025.

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