إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالعياط

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بالعياطـ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة.



تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأقليمى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة، اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى .

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جاله ضيق تنفس.. نقل الفنان أحمد جلال عبدالقوي من محبسه إلى المستشفى

قال مصدر أمني مسؤول إن الفنان أحمد جلال عبدالقوي تعرض لوعكة صحية داخل محبسه، الاثنين، بعدما أصيب بضيق في التنفس وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان احتجازه.

كانت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، قضت بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي، لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

بدأت بكلمة وانتهت بجثة.. تفاصيل مصرع شخص في خناقة شوارع بأكتوبر

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لمشاجرة دموية بينه وبين آخرين بسبب خلافات بينهم في أكتوبر.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة دموية ونتج عنه سقوط قتيل بمنطقة أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب بها إصابات بالغة، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وانتهت بسقوط قتيل، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة.

‏هيئة قضايا تجنب الدولة خسارة 131 مليون جنيه

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي جنب الدولة خسارة مبلغ 130,938,450 جنيه.

جاء ذلك انطلاقًا من الدور الرائد لهيئة قضية الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء.

أقامت الجمعية التعاونية لتجارة الأثاث بالمنصورة ضد رئيس حي غرب المنصورة بصفته الدعوى رقم 325 لسنة 2022 مدني كلي حكومة جنوب المنصورة، بُغية الحكم لها أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن أرض الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار، ثانياً: إلغاء القرار الصادر من حي غرب المنصورة بمطالبة الجمعية بريع عن الأرض التي تستغلها.

‏تداول نظر الدعوى بالجلسات وبجلسة 26‏/6‏/2023 حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى ‏لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول والثاني بصفتيهما. ثانياً: براءة ذمة الجمعية التعاونية من المبالغ المطالبة بها مع إلزام المدعى عليه الثالث بصفته بالمصاريف.

‏لم يرتض رئيس حي غرب المنصورة بصفته الحكم سالف البيان فاستأنفه برقم 4719 لسنة 75ق، وبجلسة 9‏/1‏/2024 حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى وألزمت المستأنف ضده بصفته المصاريف.



‏وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها أنه لما كان الثابت من تمحيص الحكم النهائي أنه قرر في أسبابه أن الجمعية المستأنف ضدها ملزمة بمبلغ 130,938,450 جنيه قيمة مقابل الانتفاع بقطعة الأرض التي تستغلها الجمعية، الأمر الذي جنب الدولة خسارة المبلغ المشار إليه.