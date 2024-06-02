إصابة 12 شخصا  في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 12 شخص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم -القاهرة باتجاه الفيوم ، تم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

تلقي مدير أمن الفيوم اخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه بورود اشارة من شرطة النجدة ، بتلقيها بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص ، بطريق الفيوم – القاهرة عند مدخل البوابات ووجود مصابين ،

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة و 8 سيارات إسعاف الي مكان الحادث، وتبين إنقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلب في نهر الطريق وتسبب في اصابه 12 شخصا ، وتم نقل المصابين الي مستشفى الفيوم العام وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المصابين وادخالهم قسم الطوارئ بالمستشفى .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى امرت بندب المهندس الفنى لبيان اسباب الحادث وتولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أصيب مواطنان بالفيوم في حادث إصطدام سيارة نقل بسور منزل بطريق الفيوم- القاهرة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة نقل بسور، بمدخل سوق السبت بطريق الفيوم – القاهرة ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

ومن جهه اخرى أصيبت طالبة بحالة مغص معوي حاد، خلال تأديتها امتحانات الدبلومات الفنية، بمدرسة عبد الرحمن نبيل بمركز إطسا، وتم نقلها الي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بإصابة طالبة بحالة إعياء شديدة خلال تأديتها امتحانات الدبلومات الفنية، بمدرسة الشهيد عبد. الرحمن نبيل بمركز إطسا، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف الي مكان الحادث وتبين ان الطالبة هدير جمعة محمد 17 سنة ومصابة بحالة مغص معوي وهبوط وقئ، وتم نقل الطالبة الي مستشفي إطسا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.