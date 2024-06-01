إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الفيوم القاهرة ، عند مساكن ميمنة التابعة لمركز طامية، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بمصرف مياه بطريق الفيوم القاهرة، بجوار مساكن ميمنة بعزبة الأصفر، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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