إصابة 5 طلاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكي على الصحراوي الغربي بقنا

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوى الغربى الرابط بين مركز نجع حمادي ومدينة قنا.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة ، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربي بالقرب من قرية السماينة بنجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 طلاب وهم كلآ من : عبد الرحمن سالم عبد الحارث، يبلغ من العمر ٢٢ عامًا، أصيب بخلع في الكتف الأيسر، وأحمد أيمن أحمد، يبلغ من العمر ٢٠ عامًا،أصيب بخلع في الكتف الأيمن، وأحمد عادل عبد الفضيل، يبلغ من العمر ٢١عامًا، أصيب بسحجات وكدمات، وعبد الرحمن محمد أبو الوفا، يبلغ من العمر ٢٠ عامًا، أصيب باشتباه بنزيف في البطن، وعلاء أسير ضرار، يبلغ من العمر ١٩ عامًا، أصيب بسحجات وكدمات، جميعم طلاب بجامعة جنوب الوادي.

تم نقل الطلاب المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.