الثلاثاء 04 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

زلازل قادمة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب مجددا

راصد الزلازل الهولندي
راصد الزلازل الهولندي الشهير فرانكهوغربيتس

أطلق راصد الزلازل الهولندي الشهير فرانكهوغربيتس تحذيراته من أن الأرض ستكون في اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم 4 يونيو، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير. 
 

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وأوعز الراصد  ذلك النشاط الزلزالي سيكون في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، بعد ظهور القمر الجديد في 6 يونيو الجاري.

كما بين الباحث الهولندي من خلال النشرة الفلكية الخاصة بالهيئة البحثية "SSGEOS" التي يرأسها، تفاصيل توقعاته تلك، عبر فيديو نشره عبر قناته في يوتيوب.

وقال: "سيكون لدينا هندسة حرجة اليوم، وسيحدث اقترانين متزامنين: الأول هو الأرض وعطارد والمشتري، والثاني هو الزهرة والشمس والأرض".

◾واضاف هوغربيتس  قائلاً: "هذا يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى".

وختم : "هناك احتمال حدوث زلزال كبير، حيث إن الاقترانين يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات وهو أمر بالغ الأهمية"، على حد قوله. 

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