زلازل قادمة.. عالم الزلازل الهولندي يثير الرعب مجددا

أطلق راصد الزلازل الهولندي الشهير فرانكهوغربيتس تحذيراته من أن الأرض ستكون في اقترانين يشملان عطارد والزهرة اليوم 4 يونيو، مما قد يؤدي إلى نشاط زلزالي كبير.



وأوعز الراصد ذلك النشاط الزلزالي سيكون في الفترة ما بين 6 و8 يونيو، بعد ظهور القمر الجديد في 6 يونيو الجاري.

كما بين الباحث الهولندي من خلال النشرة الفلكية الخاصة بالهيئة البحثية "SSGEOS" التي يرأسها، تفاصيل توقعاته تلك، عبر فيديو نشره عبر قناته في يوتيوب.

وقال: "سيكون لدينا هندسة حرجة اليوم، وسيحدث اقترانين متزامنين: الأول هو الأرض وعطارد والمشتري، والثاني هو الزهرة والشمس والأرض".

◾واضاف هوغربيتس قائلاً: "هذا يعني أننا يجب أن نكون في حالة تأهب قصوى".

وختم : "هناك احتمال حدوث زلزال كبير، حيث إن الاقترانين يحدثان وبينهما أقل من 5 ساعات وهو أمر بالغ الأهمية"، على حد قوله.