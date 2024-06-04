الثلاثاء 04 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022 الخميس

النقابة العامة لأطباء
النقابة العامة لأطباء الأسنان

كشفت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022، المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك يوم الخميس المقبل، 6 يونيو 2024،  بدار الحكمة.

txt

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمشاعر المقدسة اليوم

وأوضحت أنه سيتم التسليم،  طبقاً للآتى:

- المتقدمين باوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 14 مارس 2024.

 - يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 14 مارس 2024.

 - يشترط إحضار كعب استمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى.

 - التسليم للطبيب بشخصه.

 - تسليم بطاقة العضوية للمسجلين بجوجل فورم الملحق بالإعلان فقط.

 - اخر موعد للتسجيل بجوجل فورم يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024.

 - المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان يتم متابعة النقابة طرفهم لإستلام بطاقات العضوية .

يذكر أنه قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فتح فترة قيد استثنائية لدفعة 2022 وما قبلها، وذلك بدءا من يوم 26 مايو الماضى، وحتى الأثنين 15 يوليو 2024.

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمشاعر المقدسة اليوم

تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية صباح اليوم

أسعار الخضار في سوق العبور صباح اليوم

أسعار الفواكه الصيفية في سوق العبور اليوم
الجريدة الورقية