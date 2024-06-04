نقابة الأسنان تعلن تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022 الخميس

كشفت النقابة العامة لأطباء الأسنان، تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022، المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، وذلك يوم الخميس المقبل، 6 يونيو 2024، بدار الحكمة.

وأوضحت أنه سيتم التسليم، طبقاً للآتى:

- المتقدمين باوراقهم كاملة + ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى 14 مارس 2024.

- يشترط تسليم ترخيص المزاولة قبل 14 مارس 2024.

- يشترط إحضار كعب استمارة التقديم وبطاقة الرقم القومى.

- التسليم للطبيب بشخصه.

- تسليم بطاقة العضوية للمسجلين بجوجل فورم الملحق بالإعلان فقط.

- اخر موعد للتسجيل بجوجل فورم يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024.

- المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان يتم متابعة النقابة طرفهم لإستلام بطاقات العضوية .

يذكر أنه قد أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، فتح فترة قيد استثنائية لدفعة 2022 وما قبلها، وذلك بدءا من يوم 26 مايو الماضى، وحتى الأثنين 15 يوليو 2024.