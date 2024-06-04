النائب أيمن محسب: الحكومة المستقيلة وضعت البنية الحقيقية لانطلاق الجمهورية الجديدة (فيديو)

أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أنه رغم تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المستقيلة فى ظروف صعبة، تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على العالم اجمع، إلا أن الدولة المصرية أدارت الوضع بشكل جيد.

الحكومة لم تتوان عن خدمة الوطن حتى اللحظة الأخيرة

وأوضح أيمن محسب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "فى المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالى، المذاع على فضائية سى بى سى، أن الحكومة لم تتوان عن خدمة الوطن حتى اللحظة الأخيرة، مؤكداً أنها تعاملت باحترافية مع كافة الملفات، ووضعت البنية الحقيقية لانطلاق الجمهورية الجديدة.

وتابع النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب: "رغم الأزمات العالمية إلا أننا لم نواجه ندرة فى السلع ولكن كان هناك ارتفاع فى الأسعار".

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تقديم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، متعهدًا له ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه، وفقًا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وقدم مدبولي الشكر لكل زملائه على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.

وفي سياق متصل، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس.

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.