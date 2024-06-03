تحذير عاجل من الأرصاد.. رقم قياسي تصل له درجة الحرارة يوم الخميس (فيديو)

كشف الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة حارة تضرب البلاد، ستستمر إلى منتصف الأسبوع القادم، لافتة إلى أن درجات الحرارة سترتفع بدء من الغد حتى تصل نهاية الأسبوع إلى ما بين 40 و45 درجة مئوية فى الظل.

وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "درجات الحرارة المعلنة دائما تكون فى الظل، وتحت أشعة الشمس تكون درجات الحرارة مرتفعة عن هذه الدرجات، ولم نبدأ حتى الآن فصل الصيف الذى سيبدأ فى 20 يونيو".

وتابعت: "نحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة، وشرب المياه بصورة كافية وارتداء ملابس قطنية وكذلك ارتداء قبعة أثناء المشي تحت أشعة الشمس".



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، اليوم الإثنين، الموافق الثالث من يونيو 2024، موضحة استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء حتى السبت المقبل، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا حار على السواحل الشمالية معتدل ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح:

أضافت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة ومناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء حتى السبت المقبل.

نصائح للمواطنين:

ناشدت الهيئة، المواطنين بضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس فترات طويلة، شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل، عدم ترك مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات، ارتداء غطاء للرأس عند التعرض لاشعة الشمس، متابعة النشرات للاطلاع على تحديثات الحالة الجوية.

ويشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة تتكون في فصل الربيع المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر تؤدي الرياح في بعض الأحيان إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق أحيانًا، كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد، وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.