نشأت الديهي: "الوزراء الجدد محظوظين بالعمل مع الرئيس السيسي"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة لا يعد تكريمًا، فالرئيس لا يكرم أحد على حساب الدولة، ولكن هذا التكليف يأتي من تراكم الخبرات الموجودة لدى "مدبولي،" ومن الخسارة إضاعة هذه الخبرة.

وتابع " الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "TeN"، مساء الإثنين، أن "مدبولي" مر بالكثير من التجارب خلال فترة رئاسته للحكومة سواء أزمة كورونا، أو الحرب الروسية الأوكرانية، أو الحرب في غزة، أو أزمة سلاسل الإمداد، ورغم ذلك البناء لم يتوقف، معقبًا: "بالحسابات الرقمية من الضروري أن يعيد "مدبولي"تشكيل الحكومة، ويُخرج الوزراء الذي أخفقوا في أداء عملهم" ووجه الشكر لكل وزارء الحكومة المستقيلة".

وتابع: "لقد أبليم بلاءً حسنًا، وان بشكر كل الوزراء دون استثناء أي وزير، بشكره على أدائه ومجهوده ونوايا، قد اختلف مع البعض في الأداء أو تعاطيه وتعامله، ما ينفعش ننكر الجميل للناس اللي اشتغلت وتعبت" ووجه رسالة للوزراء الجديد.

وأكمل: "أنتم محظوظين بالعمل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه سيقوم بتذليل كافة العقبات، ولو انت عندك استعداد للنجاح ، تأكد انك ستنجح مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن الرئيس يسمع ويدعم ويتابع".

وفي سياق آخر، هاجم الإعلامي نشأت الديهي، الإخواني بهي الدين حسن بسبب انتقاده لتغيير الحكومة بالقول: "تبديد وقت ثمين في دولة تنهار".

وقال : "أعجزتني المفردات، مش قادر أجيب لفظ يليق بهذا العميل الجاسوس الخائن المرتزق الأفاق، هذه الكراهية العجيبة المدهشة للبلد، شيء يُدرس، حالة كراهية بهي الدين حسين لمصر تُدرس، هذا الرجل فقد عجله، وبدأ يهزي" ولفت إلى أن الإعلامي الإخواني أسامة جاوش علق على قرار استقالة الحكومة بالسخرية من القرار".

وعقب: " ناس هربانة بتنقد، سيبونا ندير بلدنا، أنتم هربانين في الخارج، تأكلون من أموال دافعي الضرائب في بريطانيا وفرنسا، ارفعوا أيديكم عن مصر، وإلا قطعت أيديكم، أنتم بؤر صديدية خرجت من هذا المجتمع"