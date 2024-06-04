مجدى طلبة: جلست في المنزل لمدة أسبوعين بعد إهداري فرصة زيمبابوي

كشف مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" عن كواليس إهدار فرصة مباراة منتخب زيمبابوي والتي مازالت عالقة في أذهان جماهير الكرة المصرية حتى الأن.

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وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" ما لا يعلمه البعض أننى جلست في المنزل لمدة أسبوعين بعد إهداري فرصة زيمبابوي وزوجتي أكثر من انتقدني بعد فرصة زيمبابوي ".



وتابع طلبة: " ندمت كثيراً على ضياع هذه الفرصة في مباراة منتخب زيمبابوي وجلست في المنزل لمدة أسبوعين".