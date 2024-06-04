الثلاثاء 04 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد الدماطي: مشروع القرن هو الحدث الأهم لجماهير الأهلي وخماسية صن داونز صدمة كبيرة

محمد الدماطي
محمد الدماطي

رفض محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الكشف عن تفاصيل الاستاد الجديد لما أطلق عليه الأهلي (مشروع القرن)".

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وقال الدماطي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد:" مشروع القرن؟ كل الأمور مؤجلة للإعلان عن التفاصيل في المؤتمر مساء الثلاثاء، الملف ليس صغيرا، وسيتم  الكشف عن كافة التفاصيل خلال المؤتمر، حيث أن الاستاد يعد بمثابة الحلم للجماهير الحمراء".


وتابع:" الدورة الإنتخابية الثانية كانت أهدى من الأولى بعد التتويج ببطولتين في أقل من عام أمام الزمالك وكايزر تشيفز، وفي الدورة الأولى واجهنا العديد من الصدمات والازمات أبرزها خسارة نهائي افريقيا والخسارة بخماسية من صن داونز الجنوب أفريقي ".

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