الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

علام والدرندلى يشهدان تدريبات المنتخب الأوليمبي 

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

شهد الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة ونائبه المهندس خالد الدرندلى تدريبات المنتخب الأوليمبي اليوم باستاد الدفاع الجوى فى معسكره المغلق بالقاهرة استعدادا لوديتي كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو الجاري ضمن برنامج إعداد المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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وحرص جمال علام قبل انطلاق المران على الحديث مع البرازيلى ميكالى المدير الفني واطمأن منه على استعدادات المنتخب وبرنامجه للأولمبياد خلال الفترة الوجيزة القادمة مشددا على دعمه الكامل هو وكل أفراد مجلس الإدارة المنتخب من أجل تحقيق حلم وطموح الجمهور المصري فى هذه البطولة الكبري .

وأدى المنتخب تدريبات قوية اليوم واختتمها بتقسيمة بين اللاعبين شهدت تألق الجميع فى تنفيذ تعليمات ميكالى الفنية .

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