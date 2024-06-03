نصيحة وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نصائح لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ونصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للطلاب بتوخي الحذر عند الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 بنماذج البابل شيت والتأكد من رقم السؤال واختيار الإجابة التي يراها صحيحة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إجابة الطالب في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لا يفيد لأنه لن يلتفت إليها في عملية التصحيح وقد تهدر وقت الامتحان.

ونصح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الطلاب بمشاهدة الفيديو التوضيحي لطرق الإجابة على البابل شيت وكتابة البيانات في امتحانات الثانوية العامة 2024.

تدقيق البيانات في امتحانات الثانوية العامة 2024

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على كتابة البيانات في امتحانات الثانوية العامة 2024 بشكل صحيح لحفظ حقوق الطالب، خاصة بنقل رقم نموذج ورقة الأسئلة لأنه في حال كتب نموذج أ وهو حاصل على نموذج ب فإنه سيتم التصحيح على أ ويضيع حقه.

ووجه الوزير الطلاب بالحرص الشديد عند كتابة البيانات والتأكيد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا.

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإطلاع على الفيديو التوضيحي الذى أعدته الوزارة للإرشادات العامة التي يجب على الطلاب اتباعها لكتابة البيانات وطريقة الاجابة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 نحو 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

وتوضع امتحانات الثانوية العامة 2024 في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط.