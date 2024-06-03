بدء تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 غدًا

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدا الثلاثاء، في قبول الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وتستمر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تلقي الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في ضوء الضوابط.

ووزعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابات الندب لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 أمس الأحد.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جاهزية الاستراحات للقائمين بأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 وسلامة الديسكات الخاصة بالطلاب.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 نحو 745 ألفًا و86 طالبا وطالبة.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية.

استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2024

استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهم الإجراءات المتعلقة باستعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2024.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إنه تم إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان – المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان)، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة في إطار الاستعدادات لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جاهزية الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2024 وحوكمة عملية الامتحانات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم فحص طلبات تحويلات الثانوية العامة لهذا العام والتي بلغت (١٢٧٥٠) وتم قبول طلبات تحويلات لـ (٤٨٢٤) فقط، وفقًا للضوابط المنظمة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 هذا العام هي نفس مواصفات العام الماضي، ويتم سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة وهناك لجنة تقوم بمراجعة الامتحان قبل الطباعة.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جاهزية الوزارة لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو الجارى.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تحرص على العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، لأبنائنا الطلاب، خلال فترة سير امتحانات الثانوية العامة 2024؛ بغية تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة.

وطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بأنه لا تغيير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تماما.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة مثل الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد)، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلا عن الأسئلة المقالية.

