غداً.. تلقى طلبات اعتذارات الثانوية العامة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عن بدء تلقى اعتذارات الثانوية العامة 2024 ، التي يتم تقديمها من المعلمين للإعتذار عن المراقبة في امتحانات الثانوية العامة 2024، بدء من الغد الثلاثاء، الموافق 4 يونيو الحالي، ولمدة 3 أيام، حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024م، بمدرسة الشهيد حمدي إبراهيم التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.



وتمثلت شروط قبول اعتذارات الثانوية العامة 2024 المعلنة فيما يلي :

الحالات المرضية ويتم تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية

وفاة الزوج ويتم تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة

وجود طفل رضيع حتى عامين ويتم تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل

عمل الزوج بمنطقة نائية ويتم تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه مازال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة

سفر الزوج الى الخارج ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة

رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والأزواج أصحاب الأمراض المزمنة وتقديم تقرير معتمد

ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما) ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة والرقم القومي.