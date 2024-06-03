طريقة عمل الكبدة الاسكندراني بالثوم اللذيذة

الكبدة الاسكندراني من الوصفات التي يفضلها الكثير، وتتميز بمذاق شهي، بالإضافة لفوائدها العديدة، من الحديد والمعادن الصحية للجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني

المقادير

نصف كيلو كبدة

خمس فصوص توم

فلفل حار أخضر

ملعقه صغيره ملح

نصف ملعقة صغيره كمون

نصف ملعقه صغيره كزبرة ناشفة اختياري

ربع كوب زيت

عصير ليمونة كبيرة

طريقه عمل الكبدة الإسكندراني

نجمد الكبدة في الفريزر عشان يبقي سهل علينا نقطعها رفيع

نسخن الطاسة جامد ونحط الزيت وجزء من التتبيلة في الأول

نشوح التوم مع التوابل شوية لحد لما ريحتهم تطلع

ننزل بالكبدة ونشوح علي نار عالية ونستمر في التقليب لمدة خمس دقايق الكبدة هتستوي بسرعة

اخر حاجه نحط الفلفل الحار

وعصره الليمون

وباقي التتبيلة

ونقلب ونحطها في سندوتشات والطحينة اختياري.

فوائد تناول الكبدة

الوقاية من فقر الدم

إذا كنت تعاني من فقر الدم الذي يرتبط بنقص الحديد، فإن كبد الغنم هو أحد أفضل الأطعمة التي يجب أن تدرجها إلى نظامك الغذائي.

إذ يحتوي على مزيج من حمض الفوليك، والحديد، وفيتامين ب12 الذي تحتاجه للتغلب على فقر الدم بشكل طبيعي، وعلاج أعراضه في حال ظهورها، مثل: انخفاض الطاقة، أو التعب، أو عدم انتظام الدورة الشهرية، أو المشكلات العصبية.

ويجب على النساء خلال فترة الحيض، والحوامل، والمرضعات، والنباتيات، توخي الحذر للحصول على ما يكفي من الحديد من وجباتهم الغذائية.

مصدر غني بالحديد

يُعدّ الحديد عنصراً غذائياً أساسياً لجسم الإنسان، ويؤدي العديد من الوظائف المُهمة فيه؛ كالمُساعدة مثلاً على نقل الأكسجين لخلايا الجسم، وتحتوي الكبدة تحديداً على النوع سهل الامتصاص الذي يُعرف بحديد الهيم .

ويُغطى تناول قطعة بوزن 100 غرامٍ من الكبدة البقريّة ما يُقارب 80% من الكميّة المُوصى بتناولها للرجال يوميّاً من عنصر الحديد أو ما يُقارب 35% من الكميّة المُوصى بتناولها من الحديد يوميّاً للمرأة في سن الحيض.

محمل بفيتامين ب12

يحتوي الكبد على نسبة عالية جدًا من فيتامين ب12 الذي يفيد في تكوين خلايا الدم الحمراء، ويحسن الوظيفة الخلوية.

كما يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 في منع الإصابة بالتعب، وضعف العضلات، واضطرابات الدماغ، وتغيرات الحالة المزاجية.