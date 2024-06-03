معسكر كوريا آخر محطات منتخب التايكوندو قبل السفر إلى فرنسا للمشاركة في الأولمبياد

يواصل منتخب مصر للتايكوندو خطة الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي ستقام خلال الفترة من 26 يوليو المقبل إلى 11 أغسطس.

وكشف المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ،عن المرحلة النهائية لاستعدادت منتخب التايكوندو للمشاركة في أولمبياد باريس .

وأوضح رئيس اتحاد التايكوندو أن البطولات الرسمية في التايكوندو انتهت بنهاية شهر مايو والتي شهدت مشاركة منتخبنا في دورة الألعاب الأوروبية المفتوحة G1 في أنقرة تركيا، والتي حققت خلالها بعثة منتخب مصر الأوليمبي 3 ميداليات متنوعة حيث تويج البطل الأولمبي سيف عيسي بالميدالية الذهبية لوزن تحت 87 كجم، وحصد البطل أحمد وائل الميدالية البرونزية لوزن تحت 68 كجم، بجانب فوز البطلة آية شحاته بالميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كجم.

وقال رئيس اتحاد التايكوندو أن منتخب التايكوندو يواصل معسكره بالمركز الأولمبي حاليا عقب العودة من تركيا، وذلك استعدادا للسفر إلى كوريا الجنوبية "بلد التايكوندو" للدخول في معسكر دولي خلال الفترة من كوريا من 7 وحتى 22 يونيو الجاري في المرحلة قبل الأخيرة من خطة الاستعداد للأولمبياد.

وتابع بأن المرحلة الأخيرة ستشهد معسكرا دوليا أخر للمنتخب الأولمبي في فرنسا بداية من النصف الثاني من يوليو إلى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، ثم المشاركة في الألعاب الأولمبية.

وأتم بأنه يثق بشكل كبير في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق إنجاز أولمبي جديد يضاف إلى سجلات منتخب التايكوندو الأولمبية والرياضة المصرية بصفحة عامة، حيث تم تشكيل جهاز فني متميز للمنتخب بقيادة الخبير الأجنبي بيچان موغانلو وأسامه سيد المدرب العام والدكتور قدري المر اخصائي العلاج الطبيعي.

وتضم قائمة المنتخب الثلاثي سيف عيسى وزن تحت 87 كجم، وأحمد وائل وزن تحت 68 كجم، و آية شحاته وزن تحت 67 كجم.