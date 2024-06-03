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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: حسام حسن "هيخرج" أفضل نسخة من محمد صلاح مع منتخب مصر

ميدو
ميدو

أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو إلى أهمية المرحلة القادمة بالنسبة لمنتخب مصر، مؤكدًا على أهمية الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو من أجل حسم التأهل مبكرًا لكأس العالم 2026.

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ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يوم الخميس 6 يونيو المقبل، فيما يقابل منتخب مصر خارج الديار نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين 10 يونيو.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "حسام حسن وإبراهيم حسن هم من علمونا الانتماء لمنتخب مصر، مثل الكابتن جوهري".

وتابع: "التؤام هم من علمونا حب المنتخب واللعب من أجل المنتخب ويقومون بردود أفعال وفقًا لما تربوا عليه عندما كانوا لاعبين".

وأكمل: "نحن الأن في مرحلة مهمة للغاية، والجميع يضع المنتخب في أولوياته، الفترة غير قابلة للهزار، وعلى الجميع التكاتف من أجل المنتخب والتأهل لكأس العالم".

وأردف: "ليس هناك وقت "للزعل والقمص"، وعلى جميع الأطراف التعامل معًا باحترافية، وحسام حسن سيخرج من محمد صلاح أفضل نسخة منه مع منتخب مصر".

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