مقتل 4 مسلحين موالين للجيش الأمريكي بينهم قيادي أجنبي بغارة تركية بسوريا

تستمر الطائرات المسيرة التابعة للجيش التركي عملياتها في استهداف مواقع وسيارات مسلحي قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي في شمالي وشمال شرقي سوريا، بعد زيادة عددها خلال الأيام الماضية والتي أدت لتحييد عدد جديد منهم.

وقال مراسل "سبوتنيك": "مجموعة من قوات "قسد" قتلوا وأصيب آخرون بجروح، في قصف من طائرات مسيرة تركية استهدفت سيارة عسكرية لهم في قرية كولمت جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي".

وأشار المراسل إلى أن عدد القتلى بلغ 4 كحصيلة أولية، بينهم قيادي بارز من جنسية غير سورية من كوادر "حزب العمال الكردستاني التركي المحظور"، بعد تدمير السيارة التي كانت تقلهم في قرية بريف عين العرب، هو الاستهداف الخامس خلال الأيام الأخيرة.

وأوضح المراسل أن سماء القرى والبلدات الواقعة على الحدود السورية - العراقية شرقي الحسكة، وعلى الحدود السورية - التركية شمالي الحسكة، وأرياف منبج وعين العرب بريف محافظة حلب، تشهد تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة التركية من طراز "بيرقدار".

وبذلك، يرتفع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد"، شمالي وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام 2024، إلى أكثر من 75 استهدافا تسببت بمقتل أكثر من 30 من مسلحي وقياديي "قسد" كان أخرهم قبل يومين.