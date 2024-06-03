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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سول: كوريا الجنوبية وإفريقيا شريكتان من أجل الحاضر والمستقبل

وزير خارجية كوريا
وزير خارجية كوريا الجنوبية جو تيه-يول

أكد وزير خارجية كوريا الجنوبية جو تيه-يول، أن بلاده وأفريقيا شريكتان من أجل الحاضر والمستقبل، واصفا أفريقيا بأنها منطقة ذات إمكانات نمو كبيرة.

 

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وقال يول، في كلمته خلال اجتماع بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية وأكثر من 40 دولة أفريقية لمناقشة سبل التعاون، قبل قمة القادة المقرر عقدها يومي غدا وبعد غد، إن كوريا الجنوبية وأفريقيا شريكتان يمكنهما التواصل بصدق وتبادل الخبرات والدروس القيمة، لأنه ليس بيننا تاريخ من الاستعمار والاستعباد، موضحا أن سول تغلبت على دمار الحرب وحققت التصنيع والتحول الديمقراطي في فترة زمنية قصيرة.

 

ترأس الاجتماع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الكوري "جو تيه-يول" ونظيره الموريتاني "محمد سالم ولد مرزوق"، وهو الرئيس الدوري الحالي للاتحاد الأفريقي والمشارك في استضافة القمة.

 

 

وعقدت جلسات توقيع منفصلة خلال اجتماع وزراء الخارجية، حيث وقع وزير الخارجية الكوري على عدد من الاتفاقيات مع دول مثل المغرب وموزمبيق وزيمبابوي والكاميرون، بشأن أحكام المساعدات الإنمائية والإعفاءات من تأشيرات الدخول وغيرها من الأمور.

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