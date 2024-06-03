أزهر الإسكندرية: لم نتلق شكاوى من الامتحانات اليوم فى كل اللجان

أكدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية انها لم تتلق شكاوى اليوم الاثنين ثالث أيام امتحانات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية.

رسمت الفرحة على وجوه طلاب الثانوية الأزهرية بمحافظة، عقب انتهاء امتحان مادة "القرآن الكريم"، مؤكدًا أن الامتحان جاء سهلاً ومباشرًا، كما أن الوقت مناسب لأداء الامتحان ردد الطلاب التكبير تعبيرا عن فرحتهم الشديدة بسهولة الامتحان

كانت قد تفقدت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، والمشرف العام على الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية امتحانات القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بلجان معهدي بنين برج العرب وفتيات الشعراوي؛ حيث أدى الطلاب اليوم امتحان مادة القرآن الكريم، كما تفقدت مركز توزيع الأسئلة؛ واطمأنت على خروج الأسئلة في الوقت

وتابع أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، انضباط العمل داخل لجان منطقة سموحة وتضم لجنتي بنين وفتيات سموحة النموذجيين وبنين الإسكندرية التابعين لإدارة وسط. وخلال متابعته.

وشدد "جاويش" على تفعيل دور الأمن، والتأكد من خلو اللجان من الهواتف المحمولة سواء مع الطلاب أو الأعضاء المشاركين داخل اللجنة، وكذلك التأكد من عمل أجهزة الكشف عن المعادن وسلامتها، كما اطمأن على مستوى الامتحان، وتناقش مع الطلاب حول وضوح الأسئلة وعدم خروج أي منها عن المنهج المقرر، مؤكدًا على دور الموجه داخل اللجنة والالتزام بفض المظاريف أثناء وجوده، وضرورة التواصل مع غرفة عمليات الامتحانات بديوان عام المنطقة.

واكد وكيل الأزهر على "كلُّ الدَّعم والدَّعوات بالتَّوفيق والنَّجاح لأبنائنا الأبطالِ طلَّابِ الشَّهادة الثَّانوية الأزهريَّة في هذه الأيَّام المُهمَّة التي يؤدُّون فيها امتحاناتِهم في مرحلةٍ مُهمَّةٍ من مراحلِ مسيرتِهم التَّعليميَّة.