الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 3-6-2024، مقتفية أثر نظيراتها الآسيوية، بينما يترقب المستثمرون قرارا مهما بشأن أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0728 بتوقيت غرينتش، مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وتحسنت المعنويات مع نمو نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة خلال عامين تقريبا في مايو، كما استمرت بيانات التضخم المستقرة في الولايات المتحدة التي صدرت الجمعة في تعزيز الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام. وستتركز الأنظار الآن على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المزمع، الخميس.

وأظهر استطلاع لرويترز أنه من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس عن المستويات القياسية المرتفعة.

وصعدت معظم مؤشرات القطاعات، وارتفعت أسهم التكنولوجيا واحدا بالمئة تقريبا لتسجل أحد أعلى المكاسب.

ومن بين الخسائر الفردية هوى سهم شركة الأدوية البريطانية جلاكسوسميثكلاين 9.7 بالمئة بعد أن سمح قاض بولاية ديلاوير الأميركية بالمضي قدما في أكثر من 70 ألف دعوى قضائية بشأن عقار زانتاك.

مؤشرات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.2 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 26946 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 32906 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11631 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 5916 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 8568 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 6862 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: سيتي للتحاليل الطبية، وتعليم لخدمات الإدارة، والمالية والصناعية المصرية.