خبير مالي يتوقع اختبار مؤشر البورصة الرئيسي لمستويات مقاومة مهمة خلال الأسبوع

تتوقع دعاء زيدان خبير أسواق المال أن تعاود مؤشرات البورصة الصعود، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، لتستهدف مستويات جديدة.

كما تتوقع أن يستهدف مؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس 30 مستوي 28000 نقطة، خلال التعاملات، وتتوقع أيضا أن يكون مستوى 27250 نقطة، منطقة مقاومة أولى، ومستوى27600 منطقة مقاومة ثانية، فيما تمثل منطقة 26700 نقطة مستوى دعم أول، ومنطقة26300 مستوى دعم ثان.

واتسم أداء البورصة خلال الجلسات القليلة الماضية بالتباين والتذبذب بين الصعود والهبوط، متأثرا بحالة الترقب السائدة بين المستثمرين، وعدم وجود أخبار إيجابية تدفع المستثمرين إلى الشراء، رغم تدني أسعار الأسهم، واعتبارها فرصة للاقتناص.

تحرك المؤشر الرئيسي في قناة سعرية بنحو 600 نقطة، ارتفاعا وهبوطا، بسبب عدم وجود رغبة شراء من جانب المستثمرين، لكن رغم هذا التباين إلا أن اعلان نتائج بعض الشركات، وتحقيقها نموا دفع اسهم هذه الشركات للنشاط، والصعود ، خاصة أسهم قطاع العقارات، بسبب نتائج أعمالها الجيدة.

كما شهدت قيم التداولات تذبذبا بين الصعود والهبوط، حيث بلغت متوسط قيم التداولات 3 مليار جنيه إلا أنه في جلسات أخرى وصلت إلى 8 مليار جنيه، بسبب الصفقات.