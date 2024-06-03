سعر الريال القطري اليوم 3-6-2024 مقابل الجنيه

ننشر سعر الريال القطرى مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأثنين 3-6-2024 فى البنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلي المصري سعر 11.99جنيه للشراء، و12.99جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 12.07جنيه للشراء، و12.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

11.99 جنيه للشراء.

12.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.07 جنيه للشراء.

12.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.08جنيه للشراء.

13.00جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.08جنيه للشراء.

12.99جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

12.07جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

الدولار يستقر مع عودة التوقعات بخفض أسعار الفائدة

استقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مع رهان المتعاملين على أن التضخم في الولايات المتحدة، الذي ربما استقر بما يكفي، سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024.

واستقر اليورو أيضا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجل الدولار في مايو أول انخفاض شهري له هذا العام مع تحول التوقعات إلى موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي، ويتوقع المتعاملون في السوق خفضا بواقع 37 نقطة أساس هذا العام.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل، بما يتوافق مع الزيادة غير المعدلة في مارس. ويتوقع المتعاملون فرصة تبلغ 53 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 49 بالمئة قبل صدور البيانات. ولا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.7 بالمئة في أبريل، وهو نفس معدل مارس، مما يجعل المتعاملين في الأسواق غير متأكدين من أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر من مرة في عام 2024.