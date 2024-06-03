أسعار العملات الأجنبية والعربية بالبنوك اليوم الإثنين 3-6-2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 3-6-2024، وفقًا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 47.27 جنيه للشراء، 47.37 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 51.27 جنيه للشراء، و51.43 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.60 جنيه للشراء، و12.63 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، التي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

47.27 جنيه للشراء.

47.37 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

51.27 جنيه للشراء.

51.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

60.20 جنيه للشراء.

60.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.60 جنيه للشراء.

12.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

153.44 جنيه للشراء.

154.37 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.88 جنيه للشراء.

12.89 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.99 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

استقر الدولار على نطاق واسع، خلال تعاملات الإثنين المبكرة، مع رهان المتعاملين على أن التضخم في الولايات المتحدة، الذي ربما استقر بما يكفي، سيشجع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024.

واستقر اليورو أيضًا قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجل الدولار في مايو أول انخفاض شهري له هذا العام مع تحول التوقعات إلى موعد ونطاق خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأميركي، ويتوقع المتعاملون في السوق خفضا بواقع 37 نقطة أساس هذا العام.

وأظهرت بيانات صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.3 بالمئة في أبريل، بما يتوافق مع الزيادة غير المعدلة في مارس. ويتوقع المتعاملون فرصة تبلغ 53 بالمئة تقريبا خفض أسعار الفائدة في سبتمبر مقابل 49 بالمئة قبل صدور البيانات. ولا تزال بيانات التضخم تظهر أن ضغوط الأسعار لا تزال أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ اثنين بالمئة مع ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي 2.7 بالمئة في أبريل، وهو نفس معدل مارس، مما يجعل المتعاملين في الأسواق غير متأكدين من أن أسعار الفائدة ستنخفض أكثر من مرة في عام 2024.