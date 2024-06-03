أمير هشام: شركة إماراتية كبرى لبناء استاد الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك شركة إماراتية كبرى، سوف تساهم في تشييد وبناء استاد الأهلي الجديد، مع تحالف الشركات الوطنية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشركة الإماراتية ستعمل على التواجد في تشييد الاستاد، وقد يتم البدء فورًا عقب نهاية المؤتمر الصحفي، يوم الثلاثاء المقبل".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي ومنتخب مصر سابقا، عن مفاجأة كبرى تخص جماهير النادي الأهلي، إذ أكد أن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، استقر على موعد الإعلان عن الاستاد الجديد.

وقال شوبير في تصريحات له عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم: "يوم الثلاثاء المقبل أي بعد 48 ساعة، سيكون هناك حفل ضخم وكبير في فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد من أجل الإعلان عن تفاصيل إنشاء استاد النادي الأهلي".

وتابع: "بناء الاستادات حاليًا أمر مكلف جدًا جدًا والأمر لم يصبح مثل زمان، ولكن الموضوع بقى تكلفة ضخمة جدًا ومشروع كبير فوق ما يتصوره الناس".

وأوضح: "ما علمته أيضًا أن سعة استاد الأهلي الجديد ستكون 40 ألف مشجع وهي سعة جيدة للأهلي في مباريات الدوري ولكن قد يكون هناك أزمة في مبارياته بدوري أبطال أفريقيا أو خلال مبارياته أمام الزمالك".