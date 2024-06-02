الأحد 02 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم البحرينية تغلق تعاملاتها على تباين

الأسهم البحرينية
الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 2 يونيو، عند مستوى 2,033.66 بانخفاض بلغ قدره نحو 5.37 نقاط عن معدل الإقفال السابق، فيما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 820.45 بارتفاع بلغ قدره 6.38 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

 

الأسهم البحرينية 

 

 وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية عند نحو مليونين و878 ألفًا و508 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 822 ألف و112 دينارًا بحرينيًّا تم تنفيذها من خلال 98 صفقة.

 

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مؤشر الأسهم القطرية يغلق على ارتفاع

 

 الأسهم القطرية

 

أغلق مؤشر الأسهم القطرية، جلسة تداولاته خلال تعاملات، اليوم الأحد 2 يونيو، مرتفعا بما يصل الى نحو 66.35 نقطة، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.71 %، ليصل إلى مستوى 9385.45 نقطة.

 

 وتم خلال جلسة، التداول فى أسواق الأسهم القطرية نحو 127 مليونا و80 ألفا و591 سهما، بقيمة 352 مليونا و908 آلاف 283.227 ريالا، نتيجة تنفيذ 13191 صفقة في جميع القطاعات.

 

 وصعدت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى فى أسواق الأسهم القطرية ، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

 

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مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق على انخفاض

 

 الأسهم فى مسقط

 

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد 2 يونيو، عند مستوى نحو 4833.31 نقطة منخفضًا بواقع 12.4 نقطة، وبنسبة 0.26 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4845.73 نقطة.

 

 وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و220 ألفًا و209 ريالات عُمانية، مرتفعة بنسبة 3ر2 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و146 ألفًا و476 ريالًا عُمانيًّا.

 

 وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.075 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.46 مليار ريال عُماني.

 

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الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

 

الأسهم الأردنية

 

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 2 يونيو، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.3%، ليصل الى مستوى 2409.46 نقاط.

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية نحو 3.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.9 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2708 صفقات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

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