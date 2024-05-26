البورصة تربح 16 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم الأحد

ارتفع أداء مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الاحد بصورة جماعية مدعومة بمشتريات اجنبية وعربية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 16مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.853.5 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوي 27539 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى6038 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8735 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 251 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 3.3 مليار جنيه.