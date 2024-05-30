البورصة تخسر 16مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس بصورة جماعية متأثرة بمبيعات المستثمرين المصريين.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 16 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.813.4 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 26922 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 6932 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8554 نقطة.

اتجهت تعاملات الاجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 5.6 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 8.8 مليار جنيه.