أسامة كمال: مجزرة "الخيام" يوم أسود بالتاريخ.. ومقترح بايدن لا يقدم جديد

قال الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، إن إسرائيل لم تفرض تدابير احترازية في غزة ولكن فرضت سياسية الأمر الواقع، مؤكدًا أن مجزرة "الخيام" برفح الفلسطينية بمثابة يوم أسود في التاريخ ووصمة عار في جبين إسرائيل شبه الدولة، موضحًا أن في وقت محاولات الجانب الفلسطيني من إخماد الحرائق في الخيام رفح كان هناك القصف الإسرائيلي والضرب بالقنابل في مناطق أخرى، تمت مجزرة الخيام بقنابل أمريكية الصنع و"سي إن إن" كشف المزاعم الأمريكية.

مجزرة "الخيام" برفح الفلسطينية

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الصورة في غزة ورفح الفلسطينية أسوأ من الخيال، مشددًا على أن إسرائيل استهانت بدماء الأبرياء، رد فعل الجيش الإسرائيلي على مجزرة الخيام كان بشعا بمقدار الجريمة ذاتها، والاحتلال ارتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجه "كمال"، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، :"لا أريد تحقيك ولا أريد تيبريك بشأن مجزرة الخيام، أنتم وراء الإبادة الجماعية"، موضحًا أن هناك حالة من الكذب والشعب الفلسطيني يدفع ضريبة هذا الأمر أمام مرئ ومسمع العالم، متابعًا: "الاحتلال كفر بالإنسانية وما يدعم إسرائيل يقف في وجه العالم".

وأشار إلى انه خلال الأسبوع الماضي وعلى مدار الحرب شاهدت الأمل والإنسانية وشاهدت أيضًا هدم الأمل والإنسانية، موضحًا أن البيت الأبيض غير قادر على الحفاظ ما تبقى من ماء الوجه من أجل إرضاء الجانب الفلسطيني، مواقف أمريكا لم تصل إلى شبه موقف ولكنها كذب بين، مشددًا على أن أمريكا تكذب بشأن تعليق توريد الأسلحة لإسرائيل.

وتابع: "مقترح بايدن لحل الأزمة في غزة لا يقدم جديد.. رأي إسرائيلي ويدعو إسرائيل لقبوله".