عاجل
قيادي في حماس: الحركة لم تتسلم مقترحا مكتوبا بشأن خطة بايدن حتى الآن
السبت 01 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

أسامة كمال: مجزرة "الخيام" يوم أسود بالتاريخ.. ومقترح بايدن لا يقدم جديد

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء دي أم سي"، إن إسرائيل لم تفرض تدابير احترازية في غزة ولكن فرضت سياسية الأمر الواقع، مؤكدًا أن مجزرة "الخيام" برفح الفلسطينية بمثابة يوم أسود في التاريخ ووصمة عار في جبين إسرائيل شبه الدولة، موضحًا أن في وقت محاولات الجانب الفلسطيني من إخماد الحرائق في الخيام رفح كان هناك القصف الإسرائيلي والضرب بالقنابل في مناطق أخرى، تمت مجزرة الخيام بقنابل أمريكية الصنع و"سي إن إن" كشف المزاعم الأمريكية. 

 مجزرة "الخيام" برفح الفلسطينية 

وأضاف "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الصورة في غزة ورفح الفلسطينية أسوأ من الخيال، مشددًا على أن إسرائيل استهانت بدماء الأبرياء، رد فعل الجيش الإسرائيلي على مجزرة الخيام كان بشعا بمقدار الجريمة ذاتها، والاحتلال ارتكب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 

وجه "كمال"، رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، :"لا أريد تحقيك ولا أريد تيبريك بشأن مجزرة الخيام، أنتم وراء الإبادة الجماعية"، موضحًا أن هناك حالة من الكذب والشعب الفلسطيني يدفع ضريبة هذا الأمر أمام مرئ ومسمع العالم، متابعًا: "الاحتلال كفر بالإنسانية وما يدعم إسرائيل يقف في وجه العالم".

 

وأشار إلى انه خلال الأسبوع الماضي وعلى مدار الحرب شاهدت الأمل والإنسانية وشاهدت أيضًا هدم الأمل والإنسانية، موضحًا أن البيت الأبيض غير قادر على الحفاظ ما تبقى من ماء الوجه من أجل إرضاء الجانب الفلسطيني، مواقف أمريكا لم تصل إلى شبه موقف ولكنها كذب بين، مشددًا على أن أمريكا تكذب بشأن تعليق توريد الأسلحة لإسرائيل.

 

وتابع: "مقترح بايدن لحل الأزمة في غزة لا يقدم جديد.. رأي إسرائيلي ويدعو إسرائيل لقبوله".

مواد متعلقة

مستشار الرئيس الفلسطيني: بدون إنهاء الاحتلال سيبقى الصراع قائم.. فيديو

القومي للمرأة: نعمل على توفير فرص عمل للمحافظات المعرضة للهجرة غير الشرعية

أستاذ علوم سياسية: "بايدن يقول زي ما يقول.. إسرائيل لن تقبل بالانسحاب"

"خطة البرلمان": دعم رغيف الخبز بـ96 مليار جنيه.. مازال موجودا بالموازنة الجديدة

"موازنة البرلمان": لا تحريك لأسعار أول 3 شرائح للكهرباء

عزة مصطفى بعد غلاء سعر العيش المدعم: "لازم يكون في رقابة صارمة"

اندلاع حريق قرب تل أبيب بعد استهدافها بصواريخ أطلقت من غزة

باحثة بـ "المصري للفكر": مصر استغلت ثقلها للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات لغزة
الجريدة الورقية