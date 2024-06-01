مشجع يقتحم ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أقتحم احد المشجعين ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند بعد لحظات من انطلاق اللقاء.

حاول المشجع الذي اقتحم الملعب التقاط صورة مع جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد ، قبل أن يتم إخراجه من المباراة، ليضطر حكم اللقاء لإيقاف المباراة حتى إخراج المشجع.

مشجع يقتحم نهائي دوري أبطال أوروبا

ويلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن في نهائى دوري أبطال أوروبا.

ويخيم التعادل السلبي دون أهداف بين ريال مدريد و بوروسيا دورتموند حتى الآن بعد انطلاق اللقاء.

كان ريال مدريد تأهل إلى النهائي على حساب بايرن ميونخ الألماني، فيما تأهل بوروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية على حساب باريس سان جيرمان .