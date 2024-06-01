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السبت 01 يونيو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مشجع يقتحم ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

أقتحم احد المشجعين ملعب مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند بعد لحظات من انطلاق اللقاء.

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رقم قياسي تاريخي لمدافع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال اوربا

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حاول المشجع الذي اقتحم الملعب التقاط صورة مع جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد ، قبل أن يتم إخراجه من المباراة، ليضطر حكم اللقاء لإيقاف المباراة حتى إخراج المشجع.

مشجع يقتحم نهائي دوري أبطال أوروبا 

ويلتقي ريال مدريد مع بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن في نهائى دوري أبطال أوروبا.

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ويخيم التعادل السلبي دون أهداف بين ريال مدريد و بوروسيا دورتموند حتى الآن بعد انطلاق اللقاء.

كان ريال مدريد تأهل إلى النهائي على حساب بايرن ميونخ الألماني، فيما تأهل بوروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية على حساب باريس سان جيرمان .

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مشجع يقتحم ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)
الجريدة الورقية