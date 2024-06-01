يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم القمة المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي اليوم، السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2024.

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مما لا شك فيه أن بوروسيا دورتموند هو الطرف الأضعف في نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد الفائز بلقب البطولة 14 مرة، لكن مسيرة الفريق الألماني المدهشة على المستوى الأوروبي هذا الموسم تختلف تماما عن مشواره المحلي الذي شهد أداء متذبذبا.

وتقام المباراة النهائية اليوم السبت الأول من يونيو/حزيران على الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب ويبملي في إنجلترا.

وأنهى فريق المدرب إيدن تيرزيتش الساعي لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية بعد تتويجه في 1997 موسمه في دوري الدرجة الأولى الألماني بتحقيق مركز مخيّب للآمال وهو الخامس.

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مع ذلك قدم دورتموند مستوى أكثر استقرارا في البطولة الأوروبية رغم استحواذه على الكرة في دوري أبطال أوروبا بنسبة تقل بفارق 10% عن الدوري الألماني.

تردد القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2024

من أبرز القنوات التي ستنقل مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا هي قناة 5Stars HD على قمر أموس، والتي يمكن متابعتها عبر الشيرينج، تأكدوا من ضبط أجهزتكم على الترددات الصحيحة لمتابعة هذه المواجهة المثيرة بين الفريقين العريقين والاستمتاع بتجربة مشاهدة رائعة.

ومن اكثر ما يتم البحث عنه من قبل عشاق كرة القدم خلال تلك الساعات هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد اليوم مجانا على النايل سات، حيث من المقرر ان تقوم قناة bein sport بنقل مباراة ريال مدريد بروسيا في دوري ابطال اوروبا، والتي من المقرر لها ان تقام اليوم على ملعب يمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، وجاء تردد القناه كالتالي:

التردد: 12264.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

اتجاه الاستقطاب: رأسي.

تشيكل الريال المتوقع امام بوروسيا دورتموند