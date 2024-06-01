رقم قياسي تاريخي لمدافع ريال مدريد في نهائي دوري أبطال اوربا

بعد أعلان الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيلة النهائية لفريق ريال مدريد والتي سيبدأ بها مواجهة بروسيا دورتموند الالماني في نهائي دوري أبطال اوربا على ملعب ويمبلي دخل المدافع الاسباني داني كارفاخال التاريخ من اوسع ابوابه .

النجم الاسباني داني كارفاخال اصبح اول لاعب في تاريخ ريال مدريد يشارك في ستة مباريات نهائية متتالية شارك فيها ريال مدريد حيث شارك كارفاخال في نهائي دوري الابطال عام 2014 و عام 2016 و عام 2017 و عام 2018 و عام 2022 و عام 2024 ليصبح اول لاعب في ريال مدريد يحقق هذا الانجاز .

وكان كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد قد اعلن تشكيلة الفريق الملكي وجاءت على النحو التالي :

تيبو كورتوا لحراسة المرمى

داني كارفاخال و روديجير و ناتشو و فيرلان ميندي لخط الدفاع

جود بيلينجهام وتوني كروس و فريدريكو فالفيردي و كامافينجا لخط الوسط

فينيسيوس جونيور و رودريجو لخط الهجوم