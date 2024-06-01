بالصور : التفاؤل يسود مشجعي ريال مدريد قبل مواجهة بروسيا دورتموند

قبل اقل من ساعات قليلة على انطلاق المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال اوربا بين ريال مدريد الاسباني و بروسيا دورتموند الالماني امتلئت منطقة المشجعين المخصصة لجماهير ريال مدريد في العاصمة البريطانية لندن حتى يتمكن مشجعوا الفريق الملكي من مشاهدة المباراة لمن لم يتمكن من دخول ملعب المباراة .

وفي ظل توافد اعداد كبيرة من جماهير ريال مدريد سواء من اسبانيا او من مختلف انحاء اوربا لمؤازرة الفريق الملكي في المباراة ساد التفاؤل الجماهير المدريدية بامكانية الفوز بالمباراة والحصول على اللقب الخامس عشر في تاريخ ريال مدريد في البطولة حيث ارتفعت الهتافات من جانب جمهور ريال مدريد بالرقم 15 قبل المباراة في اشارة للثقة في الحصول على اللقب .

وحظيت صورة كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالحضور الاكبر بين جمهور الريال الذي حمل صورة المدير الفني الايطالي اعترافا بأهميته في انجازات الفريق الملكي في الموسم الحالي وما سبقه من مواسم جعله احد انجح المدربين في تاريخ ريال مدريد .

بينما كان اكثر الاعبين حصولا على احاديث جماهير ريال مدريد ومحط امالهم هو الانجليزي جود بيلينجهام الذي اشارت الجماهير المدريدية الى ثقتها في قدرته على احراز لقبه الاوربي الاول مع ريال مدريد كما حظى النجم البرازيلي فينسيسوس جونيور بالكثير من المساندة من جانب جمهور ريال مدريد .

جماهير ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

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