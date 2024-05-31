الجمعة 31 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مايو 2024

فاتورة كهرباء شهر
فاتورة كهرباء شهر مايو 2024

الاستعلام عن فاتورة كهرباء شهر مايو 2024.. مع اقتراب الشهر الجاري يبحث الكثير من المواطنين عن فاتورة كهرباء شهر مايو 2024، بغية الاستعلام عنها ودفعها إلكترونيًا لتنجب انقطاع التيار الكهربائي في حال عدم الدفع. 
 

txt

نجم برشلونة يتلقى عرضاً مغرياً من الدوري السعودي

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء  شهر مايو 2024


في البداية الدخول على موقع وزارة الكهرباء 
الضغط على أيقونة الخدمات
يجب اختيار الاستعلام عن الفاتورة.
يجب اختيار الشركة التابع لها
يجب إدخال البيانات المطلوبة.
إدخال رقم العداد والكود الخاص بك.

أخيرًا النقر على استعلام.
طريقة دفع فاتورة الكهرباء2024
في البداية الدخول على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء
عليك اختيار دفع الفاتورة.
كتابة بيانات العداد
أخيرًا اضغط على الدفع.
جدير بالذكر يمكن سداد فاتورة الكهرباء لشهر مايو عن طريق المحفظة البنكية، ومحافظ شركات المحمول الثلاث العاملة داخل مصر، ومنافذ التحصيل الإلكتروني وتتضمن البريد، سداد، فوري، ضامن، مصاري.
وفي سياق آخر هنا بعض الحالات التي يتم فيها رفع عداد الكهرباء من بينها:" في حالة تعمد المستخدم عدم دفع قيمة الفاتورة الخاصة بالكهرباء أكثر من مرة، أو التأخر عن سداد أي فاتورة، وفي حالة قيام صاحب العداد بالامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من المطالبة له بالسداد.

مواد متعلقة

أسرار جديدة في حياة يونس شلبي بذكرى ميلاده

نجم برشلونة يتلقى عرضاً مغرياً من الدوري السعودي

مناقشة علم تأصيل الحضارات "سيفليزولوجي" بندوة أون لاين اليوم

بالإنفوجراف.. حصاد وزارة التنمية المحلية في أسبوع
الجريدة الورقية