نجم برشلونة يتلقى عرضاً مغرياً من الدوري السعودي

كشفت تقارير إسبانية عن تلقي البرازيلي رافينيا نجم فريق برشلونة عرضاً جديداً من أحد اندية الدوري السعودي للإنتقال لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو ” الإسبانية أن رافينيا حصل على عرض جديد من أحد الأندية الكبرة في بطولة دوري روشن السعودي، بعدما تلقى عرضاً سعودياً في وقت سابق.

وقوبل العرض السعودي السابق بالرفض، الا أن العرض الجديد يبدو أكثر قوة حيث يتمسك مسؤولو النادي السعودي بضم اللاعب البرازيلي.

ويتمسك رافينيا حتى الآن بالإستمرار مع برشلونة لحين التحدث مع المدير الفني الجديد للفريق هانسي فليك، كما يفضل اللاعب حال الرحيل عن الفريق الكتالوني الإنضمام لاحد الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت الصحيفة الإسباني أن نادي برشلونة حال موافقته على العرض السعودي الجديد سيكون بإمكانه الحصول على ما لايقل عن 100 مليون يورو.