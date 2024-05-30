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الأسير إلكسندر توربانوف لدى حماس: الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث
الخميس 30 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأسير إلكسندر توربانوف لدى حماس: الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث

الأسير إلكسندر توربانوف
الأسير إلكسندر توربانوف

وجه الأسير الإسرائيلي إلكسندر توربانوف المحتجز لدى سرايا القدس، رسالة إلى حكومته في فيديو نشرته المقاومة الفلسطينية، قائلا الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث, إنه سعر رخيص ومفضل لديهم.

وأكد ان حكومته استهدفت موقع اسره أكثر من مرة، وكاد أن يُقتل بسبب حكومته، مشيرا إلى أن حكومته تكذب .

وطالب الأسير المتظاهرون بمزيد من المسيرات للمطالبة بعودة الأسرى، لافتا إلى أنه يريد العودة لوالدته ووالده وجدته وصديقته، مع باقي الأسرى ولا يريد أن يموت، والمطالبة بحكومة جديدة لتحرير الأسرى.

 

 

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