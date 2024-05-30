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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السفير خطابي يثمن دور وزارة الإعلام الكويتية في رعاية جائزة التميز الإعلامي العربي

السفير أحمد رشيد
السفير أحمد رشيد خطابي

 ثمن السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، دور وزارة الإعلام بدولة الكويت على رعايتها لهذه الجائزة الرفيعة تحت مظلة جامعة الدول العربية مهنئا المؤسسات الإعلامية والشخصيات التي حظيت بالفوز والتكريم تشجيعا لما قدمته من  أعمال في مجالات الإعلام المكتوب والإذاعي والتلفزيوني والرقمي .


وأكد السفير أن مبادرة دولة الكويت تخصص قيمة مالية لهذه الجائزة منذ الدورة الوزارية 52 بالرباط  أضفى عليها مغزى تحفيزيا يغني دلالاتها  الرمزية العميقة في تشجيع روح الابتكار والعمل  الإعلامي الهادف إلى التركيز على إكراهات التنمية المستدامة والتحديات الجيو -سياسية التي تفرض نفسها على المنطقة العربية مؤكدا  أن موضوع الدورة لهذه السنة :" الكوارث والأزمات والمخاطر " عكس تماثلا حقيقيا مع هذا الاختيار تماشيا مع نبل ومصداقية الرسالة الإعلامية .

وأشاد السفير خطابي بما بذلته لجنة التحكيم برئاسة الدولة الراعية من جهد متميز لتقييم الأعمال بحياد وموضوعية وأمانة وحرصها على التعاون مع قطاع الإعلام والاتصال لاعطاء هذه الجائزة ما تستحقه من قيمة وإشعاع ولاسيما  في ضوء اعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب لنظام داخلي  جديد في سياق تشجيع الجودة والتميز الإعلامي وتعزيز قدرات الإعلاميين .

واعتبر رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن تطبيق مقتضيات المادة الرابعة للنظام الداخلي للجنة التميز الإعلامي العربي ، لاول مرة ، بشأن منح تكريم استثنائي اشارة تضامنية قوية مع الاعلام  الفلسطيني الذي برهن على قدر عال  من المهنية ونكران الذات في نقل الحقائق وتنوير الرأي العام العربي والدولي بالوضع الانساني الصعب والمؤلم في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة .

 

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