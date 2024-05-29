لحوم بـ 285 جنيها.. وزير التموين يكشف الاستعدادات لعيد الأضحى (فيديو)

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أننا لدينا 20 ألف رأس ماشية استعدادا لعيد الأضحى ونوفر اللحوم السودانية بـ 285 جنيها للكيلو في منافذنا".

اللحوم البلدي في منافذنا بـ 360 جنيها



وأضاف وزير التموين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على فضائية " الحياة “، مساء اليوم ”اللحوم البلدي في منافذنا بـ 360 جنيه ونحاول ضخ أكبر كمية من اللحوم في الأسواق".

وتابع وزير التموين: "نسعى لزيادة المعروض من اللحوم في الأسواق بسبب زيادة الطلب وكافة المنافذ تعمل اول 3 أيام في عيد الأضحى"، مردفا: وأبرمنا اتفاق مع اتحاد الدواجن لضخ كميات من الدواجن بحيث يكون سعر كيلو الدواجن الطازج 135 جنيه".

وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن حركة التجارة مع السودان تعطلت كثيرا بعد الأزمة الأخيرة، خاصة اللحوم السودانية التي كان يعتاد عليها الشعب المصري بشكل كبير، ولكن منذ حوالي عامين، تأثرت أسواق اللحوم في مصر بشكل ملحوظ للغاية".



وأضاف العمدة، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية كانت تستورد بعض السلع الهامة من السودان وكانت أغلب حركة التجارة المصرية من اللحوم مع السودان، لذلك تأثرت أسعار اللحوم بشكل كبير في الآونة الماضية، فضلًا عن تصدير مصر للسودان مواد البناء والتشييد والسلع الكيماوية، بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ وغيرها".

الأحداث في غزة أثرت على السياحة الوافدة إلى مصر

وتابع: "كان هناك أيضا مشروعات مشتركة مع السودان تأثرت بشكل كبير، والأمر تكرر مرة أخرى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولكن قطاع السياحة المصرية كان الأكثر تأثرًا هذه المرة، فالأحداث في غزة أثرت على السياحة الوافدة إلى مصر، التي تعد موردًا دولاريًا مهمًا للغاية".