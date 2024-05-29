الحكومة: خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات (فيديو)

قال محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المسار القادم للدولة يتمثل في وضع خطة لترشيد الدعم في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية.

وأضاف متحدث الحكومة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،مساء اليوم أن الخطة تستهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، متابعا: رئيس الوزراء وجه بوضع خطة لوقف عملية تخفيف أحمال الكهرباء بحلول شهر نوفمبر أو ديسمبر بنهاية العام الجاري 2024.

ترشيد الدعم فكرة مستمرة ولم تكون وليدة اليوم

وشدد متحدث الحكومة على أن ترشيد الدعم فكرة مستمرة ولم تكون وليدة اليوم، والمقصود منها هو تحمل تكلفة بسيطة من الدعم المقدم والممنوح للمواطنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف من زيادة حوكمة منظومة الدعم هو التقليل من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة في هذا الملف وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، اليوم الأربعاء: "تبعت ردود الأفعال على المؤتمر وكنت حريصا جدا أن انا استمع للآراء بكل أطيافها وكان بعض هذه الأراء تتمحور حول أن الدولة تريد تخرج تماما من الدعم".

ونوه رئيس الوزراء، أن الدولة تتجه لدعم نقدي، من أجل استدامة المنظومة ووصول الدعم للمستنحقين، وأن الحكومة توجه الدعوة لإلية الحوار الوطني، من أن المناقشات.